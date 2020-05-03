兩度尾隨同一女子偷拍裙底　24歲男涉3宗遊蕩罪被捕 (12:17)

24歲被捕本地男子報稱侍應，與家人同住，沒有精神病紀錄。他在警誡下不認罪，但警方表示，已有足夠證據暫控他3項遊蕩罪；警方在其家中檢獲八達通及犯案時所穿衣物。

事發於上月27日凌晨1時許，一名21歲女子於港鐵彩虹站返回永定道住所期間，感覺大腿被硬物觸碰，發現一名陌生男子以手機偷拍其裙底。女子大聲喝斥，急步返回住所，惟男子一直尾隨至大廈電梯大堂。女子向保安求助，一名男住客協助將男子喝退。

警方重案組接手調查案件，鎖定疑人身分、住所及工作地點，昨日中午約12時於調景嶺展開拘捕。經進一步調查，警方相信被捕人另曾於今年2月凌晨尾隨及偷拍同一名女子，當時女事主成功喝退疑人，受驚下未有報警。3月22日凌晨3時許，疑人於秀茂坪一電梯內偷拍另一名25歲女子裙底。

黃大仙警區刑事總督察莫子威指出，被捕人與該名21歲女子不相識，但同於調景嶺地區工作，曾在港鐵站相遇數次。莫指出，被捕人不能控制其偷拍意欲，專門針對夜歸獨行女子。莫又說，被捕人警覺性高，警方未於其住所檢獲電腦硬件等相關證物，暫未有資料顯示偷拍照會上載上網。