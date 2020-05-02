澳門明起恢復口岸原有通關時間　珠海准5類人入境後毋須隔離 (19:30)

澳門各口岸通關時間：

．關閘口岸：早上6時至翌日凌晨1時

．港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳：早上8時至晚上10時

．港珠澳大橋口岸出入境車道：24小時通關

獲豁免入境珠海後隔離的5類人包括：

．在珠海、中山市學校就讀的澳門籍學生

．在珠海、中山市居住，在澳門學校就讀的學生

．在珠海、中山市居住，在澳門學校工作的澳門籍教師及澳門籍職員

．在澳門居住，在珠海、中山市學校工作的澳門籍教師及澳門籍職員

．上述未成年（未滿18歲）學生的一名陪護家長

若要獲准豁免隔離，相關人等要在入境珠海前，與所屬學校或教育部門確認已獲列入「暫不實施集中隔離名單」；入境時要攜帶澳門、珠海或中山市學校印製的有效學生證、教師證或職員工作證，家長則須持學校或教育部門發出的書面證明，全部人均要提供合資格機構7日內的核酸檢測陰性結果證明，或相關部門的7日內核酸檢測採樣證明。

（澳門政府網站/珠海市政府網站）