澳門明起恢復口岸原有通關時間　珠海准5類人入境後毋須隔離 (19:30)

澳門海關宣布，由於澳門及周邊地區新型冠狀病毒疫情緩和，決定由明日（3日）起，恢復關閘口岸及港珠澳大橋口岸的原有通關時間。另外，由於澳門將於下周一（4日）復課，珠海市新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部宣布，明日（3日）早上6時起，批准包括在澳門讀書的學生等5類人，經珠澳口岸入境珠海後毋須集中隔離醫學觀察。
澳門各口岸通關時間：
．關閘口岸：早上6時至翌日凌晨1時
．港珠澳大橋澳門口岸珠澳旅檢大廳：早上8時至晚上10時
．港珠澳大橋口岸出入境車道：24小時通關
獲豁免入境珠海後隔離的5類人包括：
．在珠海、中山市學校就讀的澳門籍學生
．在珠海、中山市居住，在澳門學校就讀的學生
．在珠海、中山市居住，在澳門學校工作的澳門籍教師及澳門籍職員
．在澳門居住，在珠海、中山市學校工作的澳門籍教師及澳門籍職員
．上述未成年（未滿18歲）學生的一名陪護家長
若要獲准豁免隔離，相關人等要在入境珠海前，與所屬學校或教育部門確認已獲列入「暫不實施集中隔離名單」；入境時要攜帶澳門、珠海或中山市學校印製的有效學生證、教師證或職員工作證，家長則須持學校或教育部門發出的書面證明，全部人均要提供合資格機構7日內的核酸檢測陰性結果證明，或相關部門的7日內核酸檢測採樣證明。