美籍山東婦涉虛報檢疫地址　准保釋6月再訊 (15:35)

美國籍被告Shu Sonya（47歲）報稱無業，今早沒有律師代表，在庭上以英語對答。在裁判官提問下，她自稱家鄉為中國山東省。

她被控於今年4月16日在香港根據執行《若干到港人士強制檢疫規例》，明知而在要項上提供屬虛假的資料，即向衛生署長授權人員報稱，香港東區寶峰園17樓C室為她實行檢疫的地點。事件被揭發後，被告被送往駿洋邨檢疫中心完成餘下的檢疫期，直至今日（2日）被解往法院提堂。控方透露，可能加控她一項「違反檢疫期間的限制」罪。

據了解，被告的檢疫期為4月16至29日，其間須居於寶峰園單位，不得外出。惟警方在4月26日凌晨發現她戴着電子手環在北角一間酒店外出現，她隨即被送往駿洋邨隔離。警方調查發現，被告在檢疫表格申報的寶峰園「17樓C室」單位，實際上並不存在。被告在完成檢疫期後被捕。

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