獲選優秀社工　「陣地社工」陳虹秀：對專業的肯定 (14:30)

是次選舉選出2名「優秀社工」及2名「新秀社工」，當中陳虹秀獲「優秀社工」。她表示日前在區域法院應訊，當晚便得知獲獎，坦言感到愕然，但感到高興，稱坊間未必人人明白社工在衝突現場的工作，「甚至單方面認為我們只是在守護孩子」，她認為獎項是對社工專業的認同，提醒社工的初心及初衷。她又稱，每位「陣地社工」成員都值得參選，盼「陣地社工」可成為與無國界醫生一樣的人道支援組織。

另外，其中一名「新秀社工」得獎者為被捕支援服務「OnCall48」義務執勤社工楊紫荊。「OnCall48」計劃主要幫助社會事件中大型拘捕後的家長支援服務，楊紫荊稱去年看到不少被捕者的家長會於警署門外等消息及錄口供，很多都顯得相當無措。楊紫荊正職為家庭服務範疇的社工，故參與計劃，為家長作情緒及法律援助上的支援，更曾於多個晚上通宵達旦陪伴家長於警署門外等候然後上班，雖然辛苦，但認為作為社工須與家長同行。

另外兩名「優秀社工」及「新秀社工」得獎者，分別為香港基督教服務處「Hero+」MSM支援服務計劃主任葉永裕及心光盲人院暨學校「有作為」計劃項目經理涂淑怡。

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