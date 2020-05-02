陳肇始：正檢視放寬食肆每枱4人規定及重開部分處所 (12:15)

食物及衛生局長陳肇始今早（2日）出席港台節目時指出，政府正檢視放寬食肆每枱最多4人的規定及重開部分因防疫而關閉的處所，若處所能做到顧客經常戴口罩、保持有效社交距離、控制人流等措施，政府對重開處所會較有信心，亦歡迎業界自律。
昨日（1日）為本港抗疫100天，陳肇始回顧時表示「感恩」，並稱政府一直沉著應戰，推出14天強制檢疫等措施，本港走到現在都「守得住」；但目前其他地方仍爆發疫情，社會仍須沉着應戰，不要鬆懈。
另外，香港餐飲聯業協會會長黃家和今早於商台節目表示，業界在過去兩星期的生意減少四至六成，希望政府放寬食肆每枱人數規定，由4人增至6人，亦希望婚宴或母親節可考慮放寬至每枱8人。
陳肇始在同一商台節目表示，因應業界希望政府在本月10日母親節前放寬食肆的限制，政府開會研究後會在一、兩日內決定。
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