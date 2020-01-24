【新冠肺炎COVID-19百科(二)Q&A】新型冠狀病毒怕熱？哪種檢測最準？ (10:45)

新冠肺炎Q&A──病毒篇
港大微生物學系講座教授袁國勇預計疫情不會完結，夏天應會紓緩，但至冬天或再有個案由外地輸入本港，料疫情會持續至抗病毒藥物或疫苗出現，或大部分人都感染並有抗體後才會結束。【相關報道】
香港大學醫學院長、公共衛生學院講座教授梁卓偉表示，現時未有數據顯示溫暖、潮濕就會令新型冠狀病毒消失，如新加坡和泰國現在溫度都超過30℃，確診個案仍多過香港。【相關報道】
港大醫學院公共衛生學院公共衛生實驗室科學分部主任潘烈文教授的團隊，早前研究新型冠狀病毒在不同環境的感染力，發現病毒在溫暖地方仍具感染力；不過病毒的穩定性會受溫度影響，在愈高溫的環境下，病毒愈快失去感染力。
病毒在不同溫度下失去感染力的時間：
■4℃：14日後病毒仍然穩定
■22℃：14日
■37℃：2日
■56℃：30分鐘
■70℃：5分鐘
資料來源：港大醫學院facebook
香港中文大學醫學院微生物學系臨牀助理教授賴貫之認為，SARS「失敗」在於其病徵比較嚴重，而且在有病徵的時候才具傳染力；新型冠狀病毒的「成功」，反而是因為沒那麼致命，加上在病徵輕微甚至沒有病徵的情况下，感染者可將病毒傳染給別人而不自知。【相關報道】
世衛於4月25日表示，現時沒有證據顯示體內有新型冠狀病毒抗體的康復患者，可以免於再度感染病毒。【相關報道】
專家普遍看法一直是感染者將會產生免疫力，不會再度感染，但這是根據病毒一般行為所做出的判斷。研究方面一直無法確定是否可能重複感染COVID-19。【相關報道】
深喉唾液、鼻咽及咽喉拭子、糞便、血液，都是現時採集樣本方式。香港大學研究人員抽取12名新冠患者的唾液，當中11人（91.7%）檢測到新冠病毒。鼻咽及咽喉拭子的檢測敏感度較高，是世衛及美國疾病控制及預防中心（CDC）建議方法。以鼻咽及咽喉拭子為標準，深喉唾液敏感度是前者的92%。【相關報道】
鼻咽及咽喉拭子：由於敏感度更高，醫生通常建議用於住院病人或高度懷疑個案，並由醫護抽取樣本。
深喉唾液：適用於門診病人、沒有特殊病徵但有外遊紀錄、曾接觸確診者（例如某類感染聚集群組）、取得健康證明書等人士；測試者可以自行取樣，減低傳播風險。
糞便檢測：適用於兒童及嬰孩。香港中文大學醫學院3月開始與衛生署合作，為經機場入境、沒有任何新冠病徵的抵港人士提供糞便化驗服務。由於兒童糞便樣本較易採集，令檢測結果較準確，暫以兒童及嬰孩為檢測目標。【相關報道：驗抗體抗原僅適合篩查 新冠檢測 醫院PCR最準】
抽取樣本位置的病毒量不足可能導致「假陰性」，例如病毒集中在肺部，沒有在上呼吸道出現，取鼻咽樣本未必能確診；檢測結果也取決於樣本質量，如取鼻咽及咽喉拭子時僅在鼻孔拭抹，沒深入鼻腔內或未到達喉嚨，病毒量不足可致「假陰性」。另外，病人於潛伏期內病毒含量可能比較少，難以檢驗，亦會出現「假陰性」。【相關報道】
截至4月25日，本港累計確診及疑似個案為1038宗。醫管局統計發現，共有8名康復者出院後再驗出陽性，佔出院病人1%。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻稱，8人（復陽病人）入院時有咳、喉嚨痕癢、氣喘或呼吸不暢順等，亦有無病徵者；他們病毒量少，很可能是已死的殘餘病毒。
中大呼吸系統科講座教授許樹昌稱，由於復陽個案佔很少數，當中大多數人的CT Value數值超過30（低於30代表病毒量較高和有活病毒的機率較高），相信造成社區傳播的高險不高。【累計8人復陽 最長出院個半月】
本港目前採用「逆轉錄——聚合酶鏈反應」（RT-PCR）方式檢測新型冠狀病毒。醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超解釋，這種基因測試是檢測樣本中是否有該種特定病毒一段特定的基因排序，弱陽性代表初步看到樣本有該段特定基因，但不夠肯定。梁說一般而言基因特異性高，因此，樣本不含病毒卻出現弱陽性的可能（又稱假陽性）小。出現弱陽性主要原因是樣本中病毒的數量少，若病毒濃度愈高，就出現愈強的陽性結果。 【相關報道：弱陽性代表樣本病毒數量少】
本港至今有兩隻狗和一隻貓驗出對新型冠狀病毒呈陽性及弱陽性。外國亦有動物確診個案，比利時有家貓感染，美國亦有全國首宗狗確診個案。另外，內地一項研究指出，在貓、狗、雪貂、豬、雞、鴨6種動物中，貓和雪貂最易受新型冠狀病毒感染，而即使將貓困在不同籠中，仍能互相感染。 【相關報道】
香港情況
瑪嘉烈醫院深切治療部部門主管蘇栩頎醫生表示，病人最初可能發燒，接着有乾咳，隨着病情發展，之後氣促可能會增多，乾咳持續；有些會疲倦增多、甚至有頭痛、作嘔，病情更嚴重時，病人呼吸會更辛苦，含氧量會下跌。
醫管局影片 ：防感染‧你知唔知：2019冠狀病毒病與相應治療
香港曾出現多個二代傳播的確診個案，其中2月北角爆疫佛堂，一名曾多次到過佛堂的KFC員工，其兒子沒到過佛堂，雖然沒有病徵但肺花。【相關報道：肯德基員工善信確診 子無病徵肺花】【相關報道：打邊爐家族青衣康美樓現第二代傳播】除了二代傳播，3月中至4月在蘭桂坊多間酒吧爆發群組，加上第二代、第三代傳播涉及百人，當中包括一名40日大嬰兒。【相關報道：百人酒吧群組過首潛伏期】
醫管局臨牀傳染病治療專責小組主席暨傳染病中心醫務總監曾德賢醫生表示，醫管局的試劑敏感度高，對出院病人會小心篩查，病人的鼻腔分泌物須兩日內兩次檢測結果呈陰性，病徵如發燒、上下呼吸道徵狀亦要完全消退。【資料來源：醫管局短片】
負壓隔離病房是指室內氣壓較外面小的病房，主要用作接收及隔離治療呼吸道傳染病患者，以防呼吸性疾病經空氣傳播。這類病房利用負氣壓，令較乾淨的空氣流入病房內，而病房內含病毒的空氣會經由設有過濾裝備的管道抽出病房，確保被污染的空氣通過專門的裝置處理後才排放。 [醫管局介紹隔離設施]
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