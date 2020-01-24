【新冠肺炎COVID-19百科(二)Q&A】新型冠狀病毒怕熱？哪種檢測最準？ (10:45)

新冠肺炎Q&A ──病毒篇

Q1 新冠病毒怕熱，疫情到夏天會結束？ +

Q2 高溫可否殺死新冠病毒？ +

Q3 為何COVID-19相對SARS傳播力更廣？ +

Q4 確診患者痊癒後會否再度感染？ +

Q5 檢測新冠病毒有哪些取樣方法？哪種較準確？ +

Q6 不同檢測取樣方法適用於哪些人？ +

Q7 什麼因素導致檢測呈「假陰性」？ +

Q8 出院病人有播毒風險？為何有康復者檢測結果「復陽」？ +

Q9 香港用什麼方式檢測病毒？ +

Q10 動物會感染新冠病毒嗎？ +

香港情況

Q11 病人的病徵如何發展？ +

Q12 什麼是「二代傳播」？香港有沒有相關個案？ +

Q13 如何判斷病人可出院？ +

Q14 負壓病房如何避免細菌及病毒經由空氣傳播？ +

實用連結：

香港個案：2019冠狀病毒病-香港最新情況

其他國家/地區個案：有2019冠狀病毒病報告個案的國家/地區

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