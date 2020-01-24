【新冠肺炎COVID-19百科（一）】新型冠狀病毒解構 (10:35)

新型冠狀病毒肺炎（2019冠狀病毒病，COVID-19）蔓延全球，確診病例至今超過數百萬。明報網站整合多月以來有關新型冠狀病毒的資料，分門別類，儼如一部小百科，未來亦會持續「加料」。

A.新冠病毒是什麼？

2019冠狀病毒病／新型冠狀病毒肺炎，是指2019年12月起在湖北省武漢市出現的病毒性肺炎病例群組個案。根據內地衛生部門的調查，病原體為一種新型冠狀病毒。

世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞在2020年2月11日宣布，將此前暫名為「2019新型冠狀病毒」（英文簡稱2019-nCov）引發的新疾病定名為「COVID-19」。CO取自Corona（冠狀）、VI取自Virus（病毒）、D則取自disease（疾病），19則代表2019年。【相關報道：疾病定名「COVID-19」】

2020年3月11日，世衛正式宣布將官方正名為「2019冠狀病毒病」（COVID-19）的新型冠狀病毒肺炎列為「全球大流行」（Pandemic）。【相關報道：新冠肺炎全球大流行】

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冠狀病毒解構

■外層：有一層包膜（envelope），包膜表面有3種結構蛋白：棘突蛋白（spike protein，下稱S-蛋白）、包膜蛋白（envelope protein）、膜蛋白（membrane protein）。少數冠狀病毒如HCoV-OC43及HCoV-HKU1，還含有血凝素酯酶（Hemagglutinin esterase）

■內層：含有RNA及核衣殼蛋白（nucleocapsid protein）。冠狀病毒屬於正向單鏈RNA病毒（positive-sense single-stranded RNA virus），比起DNA病毒更容易變異。

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B.傳播途徑

根據衛生防護中心的資料，新冠肺炎主要傳播途徑是經呼吸道飛沫傳播，此外亦可通過接觸傳播。

C.潛伏期

新冠肺炎的潛伏期，現時普遍估計是1到14日，最常見的是5日左右。美國一項被稱為至今同類最大的新型冠狀病毒肺炎分析發現，患者潛伏期中位數超過5天，較一般流感和傷風長，亦極易傳播。【相關報道】

各地亦出現例外個案，本港有完成14天檢疫後回到社區才確診的超長潛伏期個案。該患者在完成14日檢疫後一周才出現病徵，即潛伏期長達21日【相關報道】；湖北則有患者的潛伏期長達27天。【相關報道】

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D.感染徵狀

2月28日，世衛發表《世衛及中國2019年冠狀病毒疾病聯合專家組考察報告》，整合出新冠肺炎患者的典型徵狀，患者一般在感染後5至6天出現輕度呼吸道徵狀和發燒等[新型冠狀病毒肺炎14徵狀]。英、美、韓、意等國的醫生亦發現，新冠病毒肺炎「隱形患者」之中有相當比例人士存在辨不清氣味、嘗不出味道的特點。【報告指患者頓失嗅覺味覺】

4月底，美國疾病控制及預防中心（CDC）把可能感染新冠病毒的病徵由3個增至9個，除了發燒、咳嗽和氣促，醫生在診斷數以千計病人後，還增加了6個可能病徵，包括發冷、持續發冷顫抖、肌肉痛、頭痛、喉嚨痛和突然失去嗅覺味覺。【美國疾控中心增6病徵 包括發冷失嗅覺味覺】

另外，本港亦出現沒有病徵的「隱形病人」，截至4月29日，本港有1038宗疑似及確診個案，當中18.7%沒病徵（見下表）。港大微生物學系早前有研究顯示，新冠病毒猶如「忍者」般會避開免疫系統，令身體未能產生足夠干擾素攻擊病毒，因此發燒、咳嗽等炎症反應較少。【兩成患者無病徵 10歲以下四成隱形】

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E.存活時間

美國一項研究發現，新冠病毒可於塑膠和不鏽鋼表面，分別存活長達72小時和48小時，在「氣霧」（Aerosol，又稱氣溶膠）程序下可存活3小時。【相關報道】另外，港大研究發現，新冠病毒在環境中可長時間存活，在外科口罩外層可存活7日，在鈔票及衣服表面則可存活2日。【相關報道】

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F.檢測方法

現時新冠病毒測試，大致可歸納為檢測病毒核糖核酸（RNA）、抗原和抗體。

‧病毒核糖核酸透過採集深喉唾液、鼻咽及咽喉拭子、糞便等樣本，利用PCR技術檢測；其測試敏感度高，只要有小量病毒基因片段亦能量度出來。

‧抗體測試又稱血清測試，透過血液樣本檢測體內有無抵抗病毒的抗體。惟世衛組織警告，目前無證據表明，使用抗體檢測可以證明一個人具有免疫力，或免於再受感染。

‧抗原測試是病理化驗檢查之一，可利用鼻咽拭子、痰液，將樣本轉移至試劑。測試劑含有相應抗體，識別病毒抗原。韓國以此作為社區篩查。有醫生指出，抗原和抗體測試都只可用作篩查，不能單靠它們診斷。【詳細報道：驗抗體抗原僅適合篩查 新冠檢測 醫院PCR最準】

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G.治療方法

根據衛生防護中心資料，新型冠狀病毒病沒有預防疫苗，治療主要為支援性治療。目前沒有特定治療方法，因此需根據患者臨牀情況進行治療。

前線醫生表示，現時本港用於治療新冠的主要藥物包括蛋白酶抑制劑（lopinavir/ritonavir）、利巴韋林及干擾素【相關報道】。本港也有加入美國藥廠所研發新藥「瑞德西韋」（Remdesivir）的臨牀測試，醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞於4月11日在記者會上稱，本港至今約30名患者曾使用瑞德西韋，當中有「個位數」病人已出院，暫未見嚴重副作用。她說本港的數據只佔瑞德西韋臨牀測試的一部分，應看全世界的數據才可確定此藥物是否有明顯優勢。【相關報道】

延伸閱讀：

世衛報告草稿流出：瑞德西韋未見改善臨牀症狀（2020.04.25）

美研究：用瑞德西韋康復快三成 許樹昌：初步顯示療效明顯（2020.05.01）

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H.傳播率、死亡率

本港新型冠狀病毒確診破千宗，當中4人離世，死亡率暫時約為0.4%，重症和死亡率均較國外低。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇認為，本港早用呼吸機支援重症者有助增加生存機會。此外，戴口罩能減少身體吸入的病毒量，「病起上嚟都冇咁重」。【相關報道：港重症及死亡率低】

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在4月受訪時曾表示，新型冠狀病毒傳播率約為3至3.5，即一人可以傳染給3人，比SARS、中東呼吸綜合症（MERS）和流感的傳播率高很多，死亡率較流感高出10至20倍。【相關報道：每名新冠病毒確診者可傳3人】

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I.即時繁殖率

即時繁殖率代表一名感染者可傳給多少人，若即時繁殖率高過1，代表疫情會擴大；若低過1，代表疫情會逐漸減退。

港大醫學院公共衛生學院公共衛生醫學講座教授梁卓偉解釋，據武漢爆發疫症初期的資料，新型冠狀病毒「基本繁殖率」約為2，即未有採取任何措施時，1人染病可傳染給2人；而計及防疫措施等因素後，病毒的「即時繁殖率」會減低。【相關報道】

據4月23日港大公共衛生學院的數據，本港新冠病毒「平均即時有效繁殖率（Rt）」自2月14日回落至低於1的水平，即平均每名患者可傳染少於1人；至外地港人湧回避疫後，數字於3月21日再次突破1，持續至3月31日，之後連續20日保持低於1的水平。【相關報道】

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J.冠狀病毒比較：COVID-19、SARS、MERS

SARS、MERS、COVID-19原為動物冠狀病毒，累積基因突變後入侵人體引致嚴重感染，並可「人傳人」。SARS的宿主為果子貍，MERS的宿主為駱駝，COVID-19的宿主暫時未知。【相關報道：冠狀病毒大解構 黐宿主受體入侵】

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