港小學鴉片戰爭教學片被指篡改歷史　新華社：香港校園須整飭歷史教育偏差 (22:40)

短評稱，殖民史觀殘留和極端政治思潮介入，令部分教師完全背離為學和授業的基本準則，在課堂上公然扭曲事實，「為西方罪行張目，卻絲毫沒有對國家和民族的應有尊重」，這種扭曲的歷史教育對香港青少年造成不可估量的負面影響。文章稱國民教育在香港長期付之闕如，中國歷史科一度被取消必修科地位，「種種不嚴謹和刻意誤導的所謂通識教育」卻甚囂塵上，港獨等極端思潮趁機侵入校園。

短評表示，去年開始的《逃犯條例》修例風波中，香港青少年參與及犯罪程度令人震驚，學校教育有脫不開的關係，形容本應傳道解惑的課堂「成為反中亂港勢力的重要『陣地』」，不斷煽動與蠱惑致大量心智未開的青少年步入歧途。

文章又稱，注意到涉事學校已作改進承諾，香港教育局也正跟進事件，希望相關部門以此為契機，徹底整肅當前香港歷史教育的亂象，還學生正確知識的同時，切實涵養香港下一代的國家情懷。

相關報道：教師授課指鴉片戰爭「英為禁煙」 教局：不能接受