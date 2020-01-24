港小學鴉片戰爭教學片被指篡改歷史　新華社：香港校園須整飭歷史教育偏差 (22:40)

網上流傳一段被指是嗇色園主辦可立小學常識課網上教學片段中旁述介紹鴉片戰爭時，指英國「為消滅鴉片」、「想以禁煙為理由，派兵攻打中國」，遭質疑與史實不符。內地官方新華社今日（5月1日）發短評指，直接篡改歷史的所謂教育不僅是對過往的背叛，更是對香港未來極不負責，特區教育部門必須對此嚴肅整頓，及時糾偏止錯。
短評稱，殖民史觀殘留和極端政治思潮介入，令部分教師完全背離為學和授業的基本準則，在課堂上公然扭曲事實，「為西方罪行張目，卻絲毫沒有對國家和民族的應有尊重」，這種扭曲的歷史教育對香港青少年造成不可估量的負面影響。文章稱國民教育在香港長期付之闕如，中國歷史科一度被取消必修科地位，「種種不嚴謹和刻意誤導的所謂通識教育」卻甚囂塵上，港獨等極端思潮趁機侵入校園。
短評表示，去年開始的《逃犯條例》修例風波中，香港青少年參與及犯罪程度令人震驚，學校教育有脫不開的關係，形容本應傳道解惑的課堂「成為反中亂港勢力的重要『陣地』」，不斷煽動與蠱惑致大量心智未開的青少年步入歧途。
文章又稱，注意到涉事學校已作改進承諾，香港教育局也正跟進事件，希望相關部門以此為契機，徹底整肅當前香港歷史教育的亂象，還學生正確知識的同時，切實涵養香港下一代的國家情懷。