市民新城市廣場和你唱防暴警驅散　港台攝影師「中椒」 (21:55)

【21:55】新城市廣場廣播宣布營業時間結束，市民及防暴警陸續散去。

較早時於晚上9時前後，大批警察衝向新城市廣場三期方向，懷疑追捕市民，大批記者尾隨，其後警方從兩面包抄，將記者推向兩邊防線之間一個緊急出口，要求記者離開。其間多名記者要求警方解釋原因，以及詢問是否想封鎖商場，雙方爆發激烈口角。其後防暴警更一度嘗試關門，但被在場記者合力阻止，最後記者成功拉開大門。雙方之後繼續對峙，擾攘近15分鐘警方才退後，讓記者再度進入商場。

【21:13】防暴警突向新城市廣場平台方向推進，衝向在場記者，並再度擴大封鎖範圍。

【20:25】防暴警向平台方向推進，驅趕在場記者，一名男子與警員口角後被扯入防線之內。

【19:30】晚上約7時，大批防暴警察持盾牌及警棍進入新城市廣場驅散市民，有警員在中庭拉起封鎖線，截停部分市民，其間疑向市民發出違反限聚令告票。警員之後施放胡椒噴霧驅散人群，香港電台有攝影師被噴中。

大批警員之後繼續在商場各樓層驅散市民，有警員持攝錄機，警告在場市民已違反限聚令，又稱「影晒啦」。其間有市民不滿，反駁稱自己一人在商場行街，質疑如何違反限聚令。

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