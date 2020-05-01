港零確診斷纜　新增兩宗個案均巴基斯坦回港 (16:32)

新增確診個案詳情：

個案1039：

．34歲男子，4月30日乘政府專機回港，留樣本後入住駿洋邨檢疫中心，無病徵

．在巴基斯坦與父母同住；回港後沒接觸留在香港的妻子

個案1040：

．16歲女學生，3月初與3名家人回巴基斯坦探親，4月30日同乘政府專機回港，留樣本後入住駿洋邨檢疫中心，無病徵

．同行家人回港後病毒檢測呈陰性，繼續在駿洋邨接受檢疫

．病人回港後沒與留在香港的父母接觸過

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，昨日由巴基斯坦乘專機回港的港人中，暫沒有其他初步陽性個案，但仍有「十個八個」小童未能取得合適樣本作新型冠狀病毒檢測，或有個別樣本化驗未完成。

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