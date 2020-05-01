陶輝涉僭建霸官地違法出租牌照屋　民政署：未領取旅館牌照會跟進 (15:30)

陶輝今早回應傳媒提問時亦表示，地政總署及民政事務總署已展開調查，他會配合有關部門的指示。

西貢區議員范國威、余浚寧、呂文光及秦海城，今午（5月1日）到現場觀察，指出陶輝涉嫌違規，要求他立即搬走，促請地政總署立即執法，他們下周一（4日）會到地政總署投訴，並會在下周二的西貢區議會大會提出討論，要求地政總署交代。范國威表示，如有關部門證實陶輝違法，會向廉政公署舉報他涉嫌公職人員行為失當，強調會「咬住唔放」。

4名區議員亦到被指用作經營民宿的61A號屋，發現該屋有3部分體式冷氣機，估計內部面積約600呎。秦海城指出，61A號屋的藍色外牆範圍，與毗鄰連接着、有鐵皮蓋頂的的灰牆範圍明顯不同，質疑該範圍原本的結構，要求地政總署核查。

根據《蘋果日報》報道，陶輝及其妻子於2014年至18年間在facebook不同群組發帖文為上址招租，叫價每晚850元至月租2.6萬元不等。本報正向警務處及地政總署查詢。

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