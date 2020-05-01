黃大仙祠重開　賣祭品攤主：無內地客生意減半【多圖】 (15:03)

黃大仙祠因新型冠狀病毒疫情自3月底關閉，至今日（5月1日）起重開，開放時間為早上7時至下午5時，對外宗教活動暫停，入祠者須量體溫及戴口罩。今午進祠人流不多，有售賣祭品的攤主稱，今年沒遊客到訪，令生意大減一半。
下午約1時，到訪黃大仙祠的人流不多，職員在入口以紅外線探熱器為進場者量體溫，門口有告示提醒善信，勿超過4人一組進祠。祠內多處放有消毒搓手液，而大殿前設跪拜區，祠方在部分地方劃上交叉，確保跪墊之間有至少一米距離。善信用過跪墊後，有職員用消毒液清潔。
在黃大仙祠賣祭品的王女士稱，今年五一沒內地遊客到訪，氣氛較靜，生意額比往年少一半。她又說，現時社會不穩，「大家就住荷包」，善信都減少花錢買祭品。王女士表示，管理祭品攤檔的東華三院因疫情曾減租半個月，她認為措施能幫助商戶。
善信歐女士說，以往逢初一十五會進祠參拜，今日趁黃大仙祠重開，到祠祈求其女兒能考上心儀大學。另一善信林女士稱，雖然經濟轉差，但沒有減少購買祭品，她到祠祈求眾人健康平安。
新冠肺炎 相關報道：
【抗疫百日】「大佬」打前鋒 威院醫護齊上齊落 內科主管周啟明直踩30小時 午飯為同事撲手霜
相關字詞﹕抗疫新階段 新冠肺炎 新冠病毒 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 2019冠狀病毒病 黃大仙祠 參拜 編輯推介