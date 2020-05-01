黃大仙祠重開　賣祭品攤主：無內地客生意減半【多圖】 (15:03)

下午約1時，到訪黃大仙祠的人流不多，職員在入口以紅外線探熱器為進場者量體溫，門口有告示提醒善信，勿超過4人一組進祠。祠內多處放有消毒搓手液，而大殿前設跪拜區，祠方在部分地方劃上交叉，確保跪墊之間有至少一米距離。善信用過跪墊後，有職員用消毒液清潔。

在黃大仙祠賣祭品的王女士稱，今年五一沒內地遊客到訪，氣氛較靜，生意額比往年少一半。她又說，現時社會不穩，「大家就住荷包」，善信都減少花錢買祭品。王女士表示，管理祭品攤檔的東華三院因疫情曾減租半個月，她認為措施能幫助商戶。

善信歐女士說，以往逢初一十五會進祠參拜，今日趁黃大仙祠重開，到祠祈求其女兒能考上心儀大學。另一善信林女士稱，雖然經濟轉差，但沒有減少購買祭品，她到祠祈求眾人健康平安。

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