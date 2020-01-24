【五一勞動節‧疫情期間打工仔權益Q&A】僱主須14日前通知員工放有薪年假 (09:03)

Q：僱主可以要求員工放無薪假嗎？

A：如果僱主要求員工放無薪假，或員工主動提出放無薪假，雙方需自行協調。打工仔可先向勞工處查詢，以確保權益獲保障。假如僱員被要求放無薪假的時間達到一定的數量，僱員可以被視作停工論，可要求僱主解除合約，更可以索取相關賠償。

Q：僱主可以隨時要求或強迫員工放有薪年假嗎？

A：不可以，僱主須至少在假期開始的14天前以書面通知僱員；如雙方同意，通知時間可以較短。

Q：確診或隔離者可否獲有薪病假？

A：根據《僱傭條例》，確診員工可獲得有薪年假；但勞工處沒有就隔離期間員工的薪酬計算方式發指引。

Q：老闆可以要求以員工自行辭職代替被解僱嗎？

A：老闆無權要求員工簽辭職信，否則員工無法取回通知期或代通知金、遣散費、長期服務金（註）、終止僱傭金，以及比例雙糧。

註︰若僱員年屆65歲，年資滿5年或以上，辭職也可領取。

打工仔若有進一步問題，可參考僱傭條例簡明指南，或致電勞工處24小時電話諮詢服務2717 1771。

資料來源：勞工處、職工盟facebook及香港法例