曾發聲明反修例　浸聯會會長羅慶才爭連任遇對手 (23:08)

羅慶才自2018年5月1日獲選為浸聯會會長，去年5月連任，今年與朱活平7人團隊競逐。羅慶才說，若能連任，反映浸聯會內的教友亦認同其立場，浸聯會因應社會情况而有轉變。他指出，以往一般約800人到場為會長選舉投票，由於新型冠狀病毒疫情關係，今年教會鼓勵教會代表交下選票後離場，只留下20多間指定代表教會人員在場，經點票後公布結果。

羅慶才早在3月已得悉朱活平團隊參選，並為競逐連任發表錄音，分享《聖經》阿摩司書經文「獅子吼叫，誰不懼怕呢？主耶和華發命，誰能不說預言呢？」他說，這經文切合現今香港局勢，阿摩司時代是禁止先知發聲的時代，並以財富和勢力多少衡量得着上帝的認同和嘉許，浸信會不能走這條路。

他在錄音中提到，浸聯會既是辦學團體，名下有醫院和社福機構，只有與政府保持關係才可保持好處，而現在說的「政教分離」有前設是不可損害與政府的關係，這點從浸聯會就反修例及《禁蒙面法》發聲明的過程中顯而易見。他形容「政教分離」是掩眼法、緊箍咒，實質是教會不可批評施政，「滅絕教會本着信仰從聖經真理發出的聲音，這是浸信會先賢用血汗所建立和爭取的政教分離嗎？」

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