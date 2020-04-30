入境處服務5．4起恢復正常　出入境檢查換證中心除外 (22:55)

新型冠狀病毒疫情下為減少人群聚集，入境處呼籲各類申請人若毋須親身辦理申請，應盡量以郵寄、投遞、網上遞交或流動應用程式等方式遞交申請。早前已預約的申請，可直接前往相關辦事處/登記處辦理，毋須重新預約。未預約者應先行預約。

9間智能身分證換證中心早前暫停服務，約有64萬人未能按原定期限換證，另外約9萬人尚待領證。為有序安排受影響的人辦理換證及領證手續，換證中心會在恢復服務後先行提供領證服務，以及為1957年至1961年出生並於早前已預約服務的人辦理換證手續，至於從未預約的人應先行預約辦理換證服務。

1957至1963年、1970至1976年出生者換證時間表稍後公布

入境處正計劃調整1957年至1963年、1970年至1976年出生者的換證時間表，詳情稍後公布。市民如對身分證事宜有任何查詢，可在辦公時間內致電3521 6565。

個別辦事處的具體辦公時間可參閱入境處的官方網站或流動應用程式。市民如有其他查詢，可致電入境處查詢熱線2824 6111或電郵至enquiry@immd.gov.hk。

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