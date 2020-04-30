8．31事件8個月　防暴警太子站外佈防　天水圍驅散聚集者發告票 (22:06)

【22:06】警方在旺角洗衣街山東街交界優才書院對開，以警車截停一部黑色私家車，搜出反光衣等物品，車上兩名男子被捕，其中一人臉上有傷痕。

現場消息稱，事發時警員在洗衣街發現一部黑色私家車形迹可疑，截停該車查問期間，私家車司機突打開車門，加速駛前，警員即以警車截停私家車，有警員被私家車撞到受傷。私家車司機涉瘋狂駕駛被捕，車上另一男子則涉藏有工具可作非法用途被捕。警方在私家車搜獲頭盔、反光衣、證件、防暴面具及雨傘等物品。

另外，防暴警在天水圍銀座商場外清場，一度舉藍旗警告，並引用限聚令票控6名市民。

【20:35】一批市民在天水圍銀座商場聚集紀念8．31事件，防暴警約於晚上7時40分及8時10分兩度進入銀座商場驅散聚集者。警員又在天水圍公園截查市民，元朗區議員伍健偉一度被截，其後獲放行。至8時35分，防暴警在天水圍公園舉黃旗警告，要求聚集的市民離開。

【18:40】防暴警一度在太子道西、彌敦道北行行人路上以限聚令警告數名聚集者，一度向前推進，有途人見狀慌忙走避。

【18:10】警方於下午近5時已派出半百防暴警於太子站外佈防，禁止市民在站外設花壇獻花，同時引用禁止公眾地方多於4人聚集的《預防及控制疾病條例599G章》（限聚令）不斷廣播，警告市民切勿聚集。有區議員較早前曾試圖到太子站外獻花，被防暴警阻止，市民以紙箱盛起鮮花放在防暴警防線前，現場暫未有衝突或拘捕行動。

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