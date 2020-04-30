工程師涉藏電磨機等被控　官質疑控方拒加控罪決定促再審視證供 (14:20)

報稱工程師的陳俊賢（25歲），控罪指他於去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個錘子、四支螺絲批、兩個鉗、一支士巴拿、一個電鑽和一支撬棍；以及未獲得通訊事務管理局授予的適當許可下，管有一套無線電收發器。

據悉，案發時有約100名示威者於灣仔一帶集結，被告與4、5人在灣仔站A1出口外逗留，見到警察後逃跑，之後被捕。裁判官杜浩成質疑控方的提控，說「這是一個奇怪決定」，案情稱被告為示威者，又說附近有非法示威，不解為何只有兩條控罪。但控方回應稱，一度考慮控告非法集結，但「現時沒有足夠證據證明被告與示威活動有關」。杜官表示不明白，認為律政司應審視整體的環境證供，考慮是否有其他更適合的控罪。控方承諾會再向律政司索取指示。

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