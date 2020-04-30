工程師涉藏電磨機等被控　官質疑控方拒加控罪決定促再審視證供 (14:20)

去年11月2日灣仔衝突中，25歲工程師涉藏有電磨機、電鑽及無線電收發器等工具，被控一項管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具及一項無牌管有無線電通訊器具，今（30日）在觀塘裁判法院提訊。控方表示一度考慮控告非法集結，但認為證據不足放棄。惟裁判官杜浩成質疑控方的決定，提議控方再審視環境證供，再考慮「會否加控其他更適合的控罪」。辯方申請案件押後至6月26日答辯，其間被告獲准保釋。
報稱工程師的陳俊賢（25歲），控罪指他於去年11月2日在灣仔港鐵站A1出口外管有一部電磨機、兩個圓磨機刀片、兩個錘子、四支螺絲批、兩個鉗、一支士巴拿、一個電鑽和一支撬棍；以及未獲得通訊事務管理局授予的適當許可下，管有一套無線電收發器。
據悉，案發時有約100名示威者於灣仔一帶集結，被告與4、5人在灣仔站A1出口外逗留，見到警察後逃跑，之後被捕。裁判官杜浩成質疑控方的提控，說「這是一個奇怪決定」，案情稱被告為示威者，又說附近有非法示威，不解為何只有兩條控罪。但控方回應稱，一度考慮控告非法集結，但「現時沒有足夠證據證明被告與示威活動有關」。杜官表示不明白，認為律政司應審視整體的環境證供，考慮是否有其他更適合的控罪。控方承諾會再向律政司索取指示。
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