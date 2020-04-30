觀塘區議員梁凱晴將司法覆核「音樂噴泉」 (17:00)

梁凱晴今日（4月30日）在高等法院外會見傳媒，並展示入稟司法覆核文件初稿，將於下周一（5月4日）向高院入稟。她表示，民政事務總署沒有諮詢今屆區議會，就繼續開展工程；又稱署方只接納民建聯的問卷調查報告，而早前東九龍社區關注組調查市民對「音樂噴泉」的意見，則未獲考慮，批港府只將工程視作「一個項目去做」。

梁凱晴說，18區區議會都有不同工程，不少得不到市民及議會的同意，希望透過司法覆核彰顯公義，促請民政事務總署及政府聆聽意見。

資金方面，梁凱晴表示會申請法律援助，若法援署不批准申請，或要自費，不排除日後發起眾籌。

民政事務總署回覆稱，音樂噴泉項目是第四屆觀塘區議會選定的社區重點項目，亦得到第五屆觀塘區議會大部分議員支持。項目經歷兩屆立法會討論，立法會財務委員會2018年11月30日通過工程範圍和撥款，有關的建築工程合約也是經完全符合法律及程序要求的招標過程而簽訂。音樂噴泉項目預計於2021年年中完成，若日後工程進入法律程序，該署將按照一貫程序處理。

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