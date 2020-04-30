何栢良：若至母親節無本地感染個案　可考慮放寬食肆限制 (12:38)

香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今（4月30日）在商台節目表示，若本港由現時至母親節也沒有新增本地感染新型冠狀病毒的個案，可以考慮放寬食肆營業限制及重開部分室內場所。香港餐飲業商會之一「稻苗學會」主席黃傑龍在同一節目表示，預料政府短期內局部放寬限制。
何栢良提醒，市民公眾假期外出無可避免，近日多了市民不戴口罩外出，呼籲市民不要鬆懈，佛誕期間若要參與宗教活動，或乘搭公共交通工具亦要戴口罩，以防隱形患者傳播。
黃傑龍則預料政府短期內局部放寬限制，料由一枱4人放寬至6至8人。他稱有食肆已因應母親節推出8至12人套餐，但同時列明屆時若政府未放寬限制，會取消部分訂單。他又預料本港的食肆佈局亦會改變，例如保留間隔用的膠板。
香港美容業總會創會主席葉世雄在同一節目表示，業界期望疫情放緩下，能盡快復工，業界願意退讓，如在獨立房間進行療程，以及減少做面部療程。
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