網傳男警虐兒片段　警方稱得悉事件正調查 (23:09)

涉事片段長15分鐘，相信由家居攝錄鏡頭拍攝。片段開始時顯示一名男子回家，甫進門便大聲指罵兒子「無用」、「垃圾」、「搞搞震」，又推他進入房間，繼續指罵「生你兩個係搞亂呢個社會」、「正宗垃圾」、「衰過垃圾」、「食屎」等，言詞夾雜粗言，又脫掉拖鞋丟向兒子，房內傳出嚎哭聲。

男子穿回拖鞋，粗暴地拉兒子離開房間，在走廊連續踢他兩腳，並再次脫掉拖鞋丟向他，繼續罵他「搞到爸爸媽媽成日鬧交」、「對工人姐姐無禮貌」、「在學校打架」、「唔識教好妹妹」等，又稱「我就來唔喺度住，你哋死埋一堆」、「你去做狗啦不如，汪汪汪」等，其後更推跌兒子身旁一個儲物櫃，兒子繼續痛哭。男子打罵兒子期間，屋內傭人一直在工作，未有理會或勸阻。

連登討論區一則帖文的發布者稱，涉事男子為一名警員，涉嫌於1月13日在海怡半島一宿舍單位虐打其6歲兒子，其子送到瑪麗醫院檢查。發文者表示，其朋友為該警員的妻子，正辦理離婚手續，又稱片中男童自3歲起已遭該警員虐打，全身瘀傷。帖文又指出，當日其友人將兒子帶到瑪麗醫院檢查時，社工稱因涉事者是警員，為免影響其工作，不建議報警。

本報向瑪麗醫院查詢，院方表示未經病人同意，不會回應事件。警方稱非常重視人員的操守，如證實有人員違規，定必嚴正處理。