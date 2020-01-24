警鬧市地舖檢1.58億元冰毒　1991年以來最大宗單一冰毒案 (19:28)

西九龍反黑組根據線報，在上海街45至47號一間空置地舖附近埋伏。至昨晚10時許，警員發現有3名形迹可疑的男子，進入該地舖搬出一袋尼龍袋，正搬上一部七人車之際，警方上前截查3人及車上兩名男子，惟遇到強烈反抗，最後將5人當場制服，以涉嫌販毒拘捕。

冰毒以茶葉包裝作掩飾

警方在該尼龍袋發現25包冰毒，每包重約1公斤，以茶葉包裝作掩飾；亦在該地舖內發現另外11個尼龍袋，同樣內藏冰毒。行動中檢獲的冰毒共重296公斤，市值逾1.58億元。

5名被捕男子年齡介乎26至57歲，其中兩人為非法入境者；一人為持加拿大護照的中國男子，上月來港；車上兩男子則持香港身分證。警方經調查後，發現該兩名非法入境男子曾匿藏在區內一間酒店，懷疑受僱於販毒集團，為該毒品倉的「倉主」。

警方再到上述酒店調查，在一房間內拘捕1男1女，年齡分別為34歲及41歲，涉嫌藏毒及串謀販毒，並在房內檢獲小量毒品、毒品吸食工具，一些偷回來的信用卡及一些攻擊性武器。據了解，部分被捕人有黑幫14K背景。

警：以鬧市地舖作毒品儲存倉庫罕見

西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱，以鬧市地舖作毒品儲存倉庫較罕見，因地舖租金較貴。涉事地舖近日才出租，約500呎，無任何裝潢及家俬，租約一年，不排除販毒集團以該處作長線儲存倉。他表示，初步調查顯示，案中冰毒由內地來港，由於尼龍袋防水，不排除以水路到港。