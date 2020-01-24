港島集會7人涉管有攻擊性武器　另有空姐未能出示身分證罰500元 (18:05)

報稱空中服務員周玉媚（31歲），去年11月2日在銅鑼灣將手袋交給朋友後與友人失散，被捕後未能出示身分證，她承認一項未能在規定下出示身分證明文件罪，判罰款500元。辯方稱被告不是因政治問題而沒出示身分證。

其他案件共7名被告為學生危瑛揚（17歲）、學生梁樂賢（18歲）、空中服務員盧虹羽（23歲）、廣告執行監製王永森（46歲）、地產經紀陳俊傑（33歲）、學生吳紀因（16歲）及學生謝家豐（20歲）。

控罪指稱危、梁於2019年11月2日在銅鑼灣軒尼詩道與杜老誌道分別管有一個槌及一支木棒；盧、王涉同日在灣仔莊士敦道與分域街交界，分別管有10條膠索帶及大量膠索帶；陳涉同日在波斯富街與羅素街交界管有一包索帶；吳、謝則涉同日在銅鑼灣維德大廈地下外，分別管有8條索帶及一包索帶。

7人暫時毋須答辯，獲准以1000元至1萬元及其他條件保釋，案年押後至6月和7月再訊。

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