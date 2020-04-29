多項公共服務5月4日起陸續恢復正常運作 (17:56)

律政司：

．公共服務5月4日起恢復正常，刑事檢控科和民事法律科接待處櫃枱，逢周一至五早上9時至下午1時及下午2時至6時開放

．民事法律科繳費處逢周一至五早上9時至下午1時及下午2時至4時半開放

法援署：

．所有辦事處5月4日起恢復正常辦公時間，詳情按此

勞工處：

．所有服務櫃位5月4日起恢復正常服務時間

．觀塘和粉嶺的職業健康診所5月4日起於星期一至六恢復開放

房委會：

．屋邨辦事處恢復周一至五服務，開放時間為上午8時45分至下午6時，管理處內的收款處亦回復正常開放時間

．居屋揀樓服務、公屋租戶紓緩擠迫調遷計劃及改善居住空間調遷計劃揀樓程序，5月8日起逐步恢復，房委會將按申請者的揀樓次序分批發出選樓通知書

．其他服務詳情按此

在職家庭及學生資助事務處：

．服務櫃枱5月4日起分階段恢復正常服務，其中學資處位於長沙灣政府合署及工業貿易大樓的櫃枱，在恢復公共服務首階段只服務已在網上預約的學生資助申請人

．其他服務詳情按此

消防處：

．防火服務包括各類牌照申請、危險品車輛驗車申請、新樓宇消防設備驗收、通風系統驗收申請、圖則審批和處理有關樓宇消防安全改善工程事宜，由5月4日起恢復

．位於消防處總部大廈的牌照及審批總區總部繳費處和收發處，以及消防安全總區總部收發處，由5月4日起恢復正常服務

．其他服務詳情按此

選舉事務處：

．灣仔海港中心10樓及九龍灣國際展貿中心（九展）13樓的查詢櫃位、九展13樓選舉資訊中心，以及觀塘創紀之城六期23樓的辦事處，5月4日起恢復正常運作

破產管理署：

．5月4日起恢復正常服務，各辦事處的服務時間為周一至五上午8時半至下午5時45分，詳情按此

公司註冊署：

．櫃台服務由5月4日起恢復正常辦公時間，詳情按此

地政總署：

．總辦事處及轄下各辦事處5月4日起恢復提供各項公眾櫃枱及電話查詢服務，包括繳付地稅及地價、地圖銷售、領取收地補償、存放土地界線圖及測量記錄圖，以及查閱認可土地測量師的全體名單等服務

．其他服務詳情按此

土地註冊處：

．轄下所有辦事處的辦公時間由5月4日起恢復正常，周一至五早上9時至下午1時半供交付文書辦理註冊；周一至五早上9時至下午12時半，以及下午2時至5時供辦理其他事宜

．公眾可把交付土地註冊處的文件（不包括交付註冊的文書），於周一至五早上9時至下午5時，放入設於金鐘道政府合署高座大堂詢問處附近的文件投遞箱

規劃署：

．公共服務5月4日起恢復正常，北角政府合署及沙田政府合署的規劃資料查詢處，將恢復提供櫃台服務，包括規劃資料查詢及提供根據《城市規劃條例》展示的文件供公眾查閱等

差餉物業估價署：

．公共服務5月4日起恢復正常，詢問處於周一至五早上8時15分至下午6時開放（公眾假期除外）。

．署方呼籲市民使用該署24小時運作的電子服務（www.rvd.gov.hk）提交表格或索取資訊，亦可經電郵（enquiries@rvd.gov.hk）、傳真（2152 0138）或致電2152 0111／2152 2152查詢。