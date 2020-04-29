英國確診新冠肺炎男子　昨乘飛機抵港直送東區醫院治療 (16:39)

衛生防護中心表示，本港今日（29日）繼續沒有新增本地確診新型冠狀病毒個案，但同時在新聞稿公布，一名已在英國確診的32歲男子，昨（28日）乘國泰航空CX252航班經濟艙抵港後，直接由香港國際機場送往東區醫院治療，情況穩定。新聞稿稱該男子的呼吸道樣本對「嚴重急性呼吸系統綜合症冠狀病毒2」（severe acute respiratory syndrome coronavirus 2）呈陽性反應。
衛生署表示，涉事男子於3月20日發燒，4月10至11日在英國入院接受治療。他抵港後申報在英國確診，即獲送往東區醫院接受檢查。
本港自本月26日起，沒有錄得新增新型冠狀病毒本地確診個案，衛生署於26至28日的新聞稿，均以「衛生防護中心公布今日沒有新增2019冠狀病毒病確診個案」為題；今日的新聞稿則在標題列明，本港沒有新增「本地確診」個案，維持累計1037宗確診及一宗疑似個案。
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