英國確診新冠肺炎男子　昨乘飛機抵港直送東區醫院治療 (16:39)

衛生署表示，涉事男子於3月20日發燒，4月10至11日在英國入院接受治療。他抵港後申報在英國確診，即獲送往東區醫院接受檢查。

本港自本月26日起，沒有錄得新增新型冠狀病毒本地確診個案，衛生署於26至28日的新聞稿，均以「衛生防護中心公布今日沒有新增2019冠狀病毒病確診個案」為題；今日的新聞稿則在標題列明，本港沒有新增「本地確診」個案，維持累計1037宗確診及一宗疑似個案。

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