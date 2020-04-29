8口罩騙徒被捕涉款52萬元　一人報假案圖避刑責 (15:20)

屯門警區刑事總督察武少禧稱，今年1月至3月，屯門警區接獲103名市民報案，懷疑網購口罩時被騙，涉款100萬元，經調查及情報分析，警方前日及昨日進行代號「煉石行動」，在全港多處拘捕5男3女，年齡介乎20至32歲，他們涉及6宗口罩騙案，首5宗案件的被捕人均涉以欺詐手段取得財產罪被捕，他們在社交媒體聲稱有低於市價的口罩出售，事主付款後無法聯絡騙徒，亦無收到貨品。

第六宗案件，一名女騙徒在網上聲稱有口罩出售，騙取了20多人共約40萬元後向警方報案，自稱是買賣口罩的中間人，將款項交予上層賣家後失去聯絡。警方調查發現，女騙徒刻意不提供買家資料，又隱瞞上層賣家資料，引起警方懷疑，其後發現她曾向兩名「上層賣家」多次轉帳大額款項及不停有聯絡，相信3人為同一個犯罪團伙。女騙徒涉誤導警務人員及以欺詐手段取得財產罪被捕，兩名「上層賣家」涉洗黑錢被捕。

屯門警區重案組第一隊高級督察袁銘樂表示，103名事主中，損失最多為一名24歲男子，被騙14萬元；最年輕事主為一名14歲女童，損失540元。