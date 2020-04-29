中大招3000無症狀港人　分析新冠病毒隱性患者比率 (13:45)

招募資料

對象：沒有呼吸道症狀、過去6個月大部分時間在港的香港居民

年齡：不設限制，嬰兒至長者均可報名

人數：3000名

方法：研究團隊會根據年齡、性別、居住地區的因素隨機選擇合適對象。團隊將收集血液和唾液樣本，嬰兒則收集唾液樣本，並會於6至8星期獲得檢測結果。

參加方法：有興趣者可發送WhatsApp信息至6590 5746或6714 0697。

中大醫學院微生物學系系主任陳基湘表示，接受檢測者如對免疫球蛋白抗體IgG結果呈陽性，代表他過去曾感染病毒；陰性則代表未曾感染，或因抗體水平太低，即使曾感染也無法檢測得到。

陳基湘指出，歐洲各地有2%至30%隱性感染個案，該些患者無症狀或輕微症狀，可能造成社區傳播，因此盼藉今次研究，追蹤本港隱性感染者，下一階段會研究密切接觸者，了解隱性病人的傳染性。

陳基湘提醒，是次研究並非檢驗確診感染的病人，呼籲懷疑確診者到醫院求診。

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