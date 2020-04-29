5月6日運動場、體育設施重開一覽 (08:00)

5月6日起重開的免費戶外康樂設施包括：

．運動場跑道（只限緩步跑：設有8條400米跑道的運動場，跑道最多容許200人，少於8條跑道或跑道長度短於400米的運動場，按比例設定人數）

．健身設施（包括長者健身設施、長者健身園地、健身站、健身園地等）、卵石徑

．單車設施（包括兒童單車徑/場、單車場、單車徑及單車練習場）

．羽毛球場、網球場/網球練習場

．極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場

．模型車場、模型船池

．乒乓球枱

5月6日起重開的收費戶外康樂設施：

．網球場

．草地滾球場

．牛池灣公園射箭場

．石澳障礙高爾夫球場

．屯門康樂體育中心的射箭場、高爾夫球發球練習場及練習草坪

5月11日起重開的室內康樂設施：

位於體育館、香港壁球中心/獨立壁球場、彩虹道羽毛球中心、歌和老街壁球及乒乓球中心、香港仔網球及壁球中心、香港單車館、將軍澳運動場、大埔運動場、通州街公園及小瀝源路遊樂場、伊利沙伯體育館內的：

．羽毛球場

．壁球場

．乒乓球室/枱（包括設於多用途壁球場、副場及活動室）

．單車賽道

．室內高爾夫球發球道

．室內草地滾球場

．室內緩跑徑

．室內網球場

康體通網上預訂服務會於5月5日開始讓市民預訂重開的收費康樂設施；設於各分區康樂事務辦事處的康體通預訂櫃枱亦會於5月6日同步恢復服務。

康文署提醒，使用者須遵守「限聚令」，禁止進行多於4人的群組聚集。有關重開設施詳情，請參閱康文署文件。

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