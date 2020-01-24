網民發起IFC和你Sing　至少6人違限聚令被罰款 (20:13)

數人晚上6時半前在IFC中庭揮動旗幟及唱歌。至6時半，大批防暴警進入商場範圍驅散。中西區區議員葉錦龍、黃永志及任嘉兒在場，質疑警方進入私人地方執法，以及有否得到商場業主批准。

中區警區總督察陳淑萍稱，接到報案稱有人聚集，惟她未有透露什麼人報案，強調警方可進入商場執法，商場同意否不是因素。她說，商場開放期間，可讓公眾自由出入，算是公眾地方，着數名區議員諮詢法律團隊。

警方在商場1樓、2樓及3樓圍繞中庭位置拉起封鎖線，開咪稱限聚令生效，警告在場市民不要聚集，部分商店拉閘。一批警員另在中庭截停數名市民查問，包括劉定成，並發出定額罰款通知書。

劉定成稱，他與男助手及兩名女友人在中庭商討晚飯吃什麼，突被警員截停及不准離開、記下個人資料和發告票。他揚言對「被屈」2000元感憤怒，稱限聚令執法「一塌糊塗」、質疑公理何在，「以後唔使行街、食飯、跑步」。他稱不知何謂「599G」（《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》），「999我就知，777我就知，689我就知」，他質疑「可能政府無錢洗」、警員要「OT錢」，自言無犯法，不會交罰款。警方亦在附近截停兩名青年及發告票。

警員於晚上7時曾短暫離開IFC商場，在附近行人天橋駐守，約7時半再進入商場截查多名市民。立法會議員許智峯與警員交涉。