郭偉健再被撤換　今3宗涉反修例案改交其他法官 (18:05)

郭偉健法官今早繼續在灣仔區域法院26庭及27庭處理不同案件的排期聆訊，包括涉及康宏前首席財務總監陳麗兒等4人的串謀詐騙案。郭官席間表現平常，與控辯雙方有不少對話，例如辯方提出申請押後近一年才正審，郭官回應「押後一年審訊前所未見」，要求提早開審。

不過，涉及3宗反修例案件的排期聆訊，郭官則未有處理，與昨日一樣交由區院首席法官高勁修處理。

該3宗案涉及7名被告。首案起訴石朗天、劉耀聰及陳啟賢，他們被指涉於去年9月14日在九龍灣淘大商場襲擊不同政見者，被控非法集結、襲擊致造成身體傷害及傷人等8項罪，他們暫毋須答辯，案件押後至6月9日再訊，石繼續還押，劉及陳則續獲保釋。

第二案被告包括羅偉華、黃綺婷及埃及籍男子Soloman Ahmed Fawzi Elsayed，他們被指涉於去年10月6日襲擊不同政見者，被控有意圖而傷人罪，他們暫毋須答辯，案件押後至6月9日再訊，3人繼續還押。

第三宗案件則起訴電訊公司外勤員陳景僖，他被指涉參與警方起底，被控「不誠實地獲益而取用電腦罪」等5罪。他暫毋須答辯，續獲保釋至6月2日再訊。

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