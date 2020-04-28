梁凱晴稱觀塘橫額被毁　軍裝警疑與涉刑毁者揮手　警籲目擊者與警方聯絡 (17:25)

警方昨回覆查詢指出，4月10日凌晨2時24分接獲一名25歲姓梁女子報案，指稱觀塘區有8塊區議員橫額被人毁壞，損失共約2300元。警方經初步調查，將案件列作刑事毁壞，交由觀塘警區刑事調查隊第五隊跟進，暫未有人被捕。警方續稱，會繼續與報案人保持聯絡，以進一步了解事件及作適當跟進；警方呼籲任何人目睹案發經過，或有任何證據可以提供，立即與警方聯絡，警方必定秉公辦理。

觀塘區議員梁凱晴於facebook上載影片指出，4月10日凌晨有6名可疑的人於月華街3處破壞8塊橫額，由於橫額裱在3分厚木板上、破壞時發出聲響，故不少街坊目擊經過。據稱，有街坊向梁凱晴提供事發時的影片，片中可見約6名男女將橫額拆下破壞，及後棄置於山坡。其中一段影片拍攝到，數名疑毁壞橫額的女子行經一間茶餐廳對開時，與兩名站在店外的軍裝警員互相揮手。梁凱晴指出，當時有一輛警車停泊於事發現場約50米外，質疑警方包庇社區罪案。