教育局：下學年書價微升0.1% (15:45)

教育局表示，即使有小部分課本因種種原因而需要調整價格，但加幅亦與通脹接近，適用書目表上共有4600本教科書，學校有眾多優質課本選擇，明天可以網上瀏覽。

教育局長楊潤雄今日在網頁刊出文章，稱為協助有經濟需要的學生，除可申領「學校書簿津貼計劃」和「綜合社會保障援助計劃」外，政府自19/20學年起每年為每名中小學和幼稚園學生提供2500元學生津貼；而因應疫情，每名學生的學生津貼額已增加1000元，至3500元。

楊潤雄今與中學界代表會晤，商討復課安排。楊說現時社會上的防疫物資供應包括口罩，已較月前相對充裕，學校的準備工作進展良好，教育局會適時擬定及公布復課計劃。

香港教育出版專業協會稱，在社會及經濟壓力下，各項成本及營運費用仍然持續上升，經營極為困難，但業界仍然決定負起企業對社會的責任，共渡難關。

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