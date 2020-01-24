黃浩銘覆核囚逾3個月者5年不得參選　律政司：規定屬政治判斷毋須法庭介入 (17:49)

申請人為黃浩銘，答辯人為律政司。目前《立法會條例》、《區議會條例》及《鄉郊代表選舉條例》均設條文限制，任何人如被判囚超過3個月，不論是否獲判緩刑，5年內將喪失被提名或當選資格，故黃浩銘將受條例所限，無法參加今年立法會及2023年的區議會和鄉郊代表選舉。

【17:49】律政司一方表示，黃浩銘在3宗案件中均被判囚超過3個月，顯示他不尊重法治，缺乏立法會議員應有的誠信和信譽。

代表律政司的資深大律師余若海說，有關規定涉及歷史和政制發展，立法會已作充分討論，屬政治判斷，故法庭今次毋須運用酌情權介入。答辯方指出，相關規定為維持立法會誠信，質疑若議會由罪犯組成，等同容許不尊重法治的人代表立法會、區議會和鄉郊。

答辯方稱，《基本法》第79（6）條規定，判囚一個月以上議員，可經立法會出席會議的議員三分之二通過解除其職務，上述規定的「觸發點」同樣在於議員被判囚的刑期。就申請方形容緩刑嚴重性較低的說法，答辯方反駁法庭有時會因應被告的個人情況而判緩刑。

法官聽畢雙方陳辭後宣布押後裁決。

【14:45】代表黃浩銘的資深大律師潘熙表示，是次覆核不只影響黃浩銘的被選舉權，同時與選民的投票權有關，形容相關規定過於空泛，未有考慮罪行的性質、嚴重性，以及涉事人的個人情況。申請方認為，有關議題應交由法庭審視，從而決定是否禁止某人參選，或其禁選的時限。

法官周家明問，假如罪行與選舉事宜有關，當中是否牽涉到涉案人的選舉資格。申請方回應稱，即使罪行與選舉有關，目前的規定依然不合比例。申請方舉例說，假如某人在選舉提名期前被定罪和判刑，即使他後來上訴得直，他已無法參選。

申請方指出，條例直接採用英格蘭和威爾斯禁選5年的規定，沒作出任何調整，形容緩刑的嚴重性質較低，條例卻沒對此作區分，禁選5年的限期亦過長，甚至超過立法會每屆4年的任期。聆訊下午繼續。

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