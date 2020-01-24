騙徒扮「特務公安」上門　7人被騙近680萬元　警拘3人 (13:25)

2男1女被捕人年齡介乎23至32歲，涉嫌與去年8月、今年3月及4月的7宗假冒官員電話騙案有關；7名事主年齡介乎52至80歲，合共損失約677萬元。

東九龍總區重案組第三隊總督察、全港電話騙案專責小組主管譚威信指出，騙徒先借流動電話公司及通訊管理局之名，以電話錄音致電事主，再轉駁至一名自稱公安人員接聽。

該名自稱公安人員聲稱事主干犯洗黑錢案，要求提供理財戶口及一次性密碼，供人員檢查戶口是否清白。騙徒及後再派出「特務公安」上門，陪同事主到銀行開設網上理財戶口，取得密碼後即轉走事主所有資產。

譚威信相信，行動中被捕的23歲男子及25歲女子是登門接觸事主的「特務公安」。譚指出，二人早前亦曾接獲騙徒電話，不排除他們被誤導涉案，二人現獲准保釋候查。

譚留意到，騙取網上理財戶口密碼以轉走事主資產的個案有持續上升趨勢，在今年第一季佔所有電話騙案的27%，涉款高達4000萬元，事主多為長者。譚強調，任何人自稱內地公安，要求市民提供戶口資料作資產審查以證清白均是詐騙，如市民有懷疑應即時掛線。