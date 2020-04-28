林鄭月娥：大部分公務員5月4日起正常上班【短片】 (10:04)

特首林鄭月娥今日（28日）在行政會議前會見記者，公布政府將於5月4日起分階段恢復正常服務。首階段在5月4日生效，包括大部分公務員從當日起回復正常上班，政府學校及康文署表演場地的僱員除外。第二是政府公共服務回復正常辦公時間，包括櫃枱、註冊及查詢服務等；第三是在不違反「限聚令」下，重開市民公共設施，包括室外運動場地、部分圖書館及博物館等；最後是重啟各類委員會會議，大型會議、慶典、頒獎禮等除外。
對於有效期將在5月7日屆滿的防疫措施，包括內地入境者強制家居檢疫、食肆限制及限聚令，她稱今日暫未能交代最新安排，但預計很快有公布。她亦稱，防疫措施要張弛有道，能收能放，需考慮公共衛生、對經濟的影響和市民接受程度，並非完全建基於科學，也不能一下子放寬。
被問會否考慮示威活動的因素以決定是否延續「限聚令」，林鄭月娥表示，無可能在處理公共衛生事件時要考慮示威活動，因為香港是一個非常自由、尊重和平表達意見的城市，每年約有1萬個集會或遊行。
新冠肺炎 相關報道：
相關字詞﹕林鄭月娥 公務員 復工 抗疫新階段 新型冠狀病毒肺炎COVID-19 新型冠狀病毒肺炎 新型冠狀病毒疫情 新型冠狀病毒香港 新型冠狀病毒肺炎 新冠肺炎 2019冠狀病毒病 編輯推介