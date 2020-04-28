林鄭月娥：大部分公務員5月4日起正常上班【短片】 (10:04)

對於有效期將在5月7日屆滿的防疫措施，包括內地入境者強制家居檢疫、食肆限制及限聚令，她稱今日暫未能交代最新安排，但預計很快有公布。她亦稱，防疫措施要張弛有道，能收能放，需考慮公共衛生、對經濟的影響和市民接受程度，並非完全建基於科學，也不能一下子放寬。

被問會否考慮示威活動的因素以決定是否延續「限聚令」，林鄭月娥表示，無可能在處理公共衛生事件時要考慮示威活動，因為香港是一個非常自由、尊重和平表達意見的城市，每年約有1萬個集會或遊行。

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