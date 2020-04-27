鄭若驊：《基本法》22條不適用中聯辦 (20:55)

民主黨鄺俊宇質疑，中聯辦是否「無王管」，鄭若驊稱《憲法》第5條寫明一切國家機關必須遵守《憲法》及法律，國函（2000）第5號亦寫明，中聯辦及相關人員需嚴格遵守《基本法》及當地法律。

議會陣線毛孟靜質疑，《基本法》未寫明中聯辦有監督權，以及監督權範圍、如不聆聽會有何法律後果；鄭若驊稱，「監督權」是因為《基本法》第12條寫明香港直轄中央，權力來自中央授予，故中央定有監督權，會關心、出聲及發表意見，強調提出意見後不會代替香港政府做事，「香港政府在高度自治下，仍要自行操作去做，不存在干預」。

鄭若驊會後表示，毋須就此提請釋法，她形容「干預」是指違法、無權做的情況，例如聯合國有聲明，任何國家不可干預其他國家內政，如有國家立法通過制裁、影響其他國家施政，法律上便屬「干預」。被問到如中聯辦表達支持某些候選人是否干預，鄭若驊稱「任何人都可以表態支持、不支持一個人」。

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