的士司機涉藏汽油彈區院提堂　案件由郭偉健改另一法官審理 (20:45)

司法機構回覆本報查詢表示，首席區域法院法官留意到最近社會上對郭偉健法官審理的某宗案件的判刑理由有爭議，所以現階段作出有關安排。

根據今早區院審訊案件表，法官郭偉健於今日會在區院第26和第27庭處理排期聆訊，包括一宗的士司機曾偉龍涉於去年10月被揭車上載有40枚汽油彈、3瓶汽油而被控串謀縱火等罪名的案件，該案早已排期於下午2時半由郭官處理。

惟本報中午再查閱司法機構網頁，發現被告曾偉龍的案件已改為區院首席法官高勁修處理。控辯雙方庭外表示，對此安排並不知情，辯方亦表示沒有提出換官申請。

至於被告曾偉龍（31歲）現被控各一項串謀縱火及管有物品意圖摧毁或損壞財產罪，指他於去年10月17日至10月20日，與其他身分不詳的人一同串謀用火摧毁或損壞屬於他人的財產，以及於去年10月20日在大埔露輝路與汀角路交界，保管控制40枚汽油彈、3瓶汽油及兩個點火器。他今日申請保釋，惟遭拒絕，續還押至6月23日再訊。

連儂牆斬人案 相關報道：

連儂牆斬人案判辭全文上載 郭偉健邀示威者想想「參與社運初心」

連儂牆斬人案女事主：無法認同畏罪自首乃高尚情操

張達明：法官不宜評論社會事件是非對錯