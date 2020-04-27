郭榮鏗只任兩年競委會委員不獲續任　感謝胡紅玉帶領 (18:20)

郭榮鏗發聲明表示，非常榮幸能夠在過去兩年擔任競委會委員，並與其他有能力的委員和行政人員共事，尤其感謝主席胡紅玉帶領委員會，以及行政總裁冼博崙領導的秘書處所提供的充足支援。他說，相信及期望競委會能夠在未來的日子繼續捍衛競爭，令消費者受惠，並持續向公眾及商界宣揚競爭為本港經濟帶來的裨益，推動各界了解《競爭條例》。

政府公布，陳家殷獲委任為競委會主席，代替擔任主席已7年的胡紅玉；而劉堅能、羅富源、吳永嘉和黃慧群獲委任為委員。公布表示， 司徒耀煒博士、孫永泉教授和郭榮鏗三名委員離任，前兩者曾連任委員，而郭榮鏗在2018年4月才加入競委會。與郭榮鏗同期加入競委會的陳家強等人，今次續任委員。

對於新主席的任命，商務及經濟發展局長邱騰華表示，陳家殷積極參與公共服務，尤其在推動消費者權益和競爭方面擁有豐富的經驗，深信他可帶領競委會繼續有效執行《競爭條例》，促進香港的競爭環境。邱騰華在新聞稿中說：「我感謝即將離任的競委會主席胡紅玉，以及司徒耀煒博士、孫永泉教授和郭榮鏗3位委員，他們對競委會的工作貢獻良多。我特別感謝過去7年擔任主席的胡紅玉，她自競委會成立以來，工作非常投入，付出不少努力。」

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