3學生涉藏槌及白電油等　全獲准保釋 (17:15)

首宗案件涉及兩名被告，依次為香港專業教育學院（IVE）一年級學生關毅良（25歲）和香港大學專業進修學院二年級學生林汶軒（20歲），兩人共被控一項管有適合作非法用途的工具罪名，即於去年11月3日在元朗朗景臺外，管有易燃液體、白電油、打火機、槌子及登山杖等物品。

另關毅良再被控一項管有攻擊性武器罪，即於同日同地攜有一把刀和一個能發出雷射光束的裝置；而林汶軒則另被控於同日同地未能向警員出示身分證明文件。據悉，以上物品是兩人被警員截查時，在背包內搜獲。

第二宗案件被告為學生張震洊（19歲），被控一項管有攻擊性武器罪，他涉於去年11月11日，在屯門友愛邨愛義樓外管有一把30厘米長的紅色手柄鐵槌。

3名被告毋須就控罪答辯，並獲准以500至5000元現金保釋外出至6月22日，其間不得離港、每周到警署報到一次等。

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