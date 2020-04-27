兩學生涉暴動企圖縱火　今缺席聆訊官頒拘捕令 (16:00)

反修例風波引發示威衝突，有被捕者在聆訊前棄保潛逃。去年9月及10月的旺角衝突中，兩名16歲學生分別涉燃燒紙皮及投擲汽油彈，事後一人被控暴動及縱火，另一人被控企圖縱火。兩人早前獲准保釋，案件今（27日）於九龍城裁判法院再訊，兩人都缺席聆訊，裁判官遂頒發拘捕令及撤銷擔保。辯方透露，有被告早前退出和律師溝通的WhatsApp群組。
沒有出庭的被告為學生曾俊傑（16歲）及越南籍中二生黃臨福（16歲）。曾俊傑被控縱火及暴動兩罪；黃臨福與同案的林小雄（20歲）同被控一項企圖縱火罪。黃臨福於首次提堂時，透過律師投訴被警員要求唱「願榮光歸警察」。
被告曾俊傑的代表律師表示，其父親今早曾和被告見面，他向父親表示會出庭，但現在未能聯絡上。
至於黃臨福早前獲准保釋，條件包括居於學校宿舍。控方甫開庭便表示，被告由上周三（22日）起沒有返回宿舍。辯方透露，被告與代表律師、社工等設立了一個WhatsApp群組，但被告上周三退出群組，家人都無法聯絡他。
裁判官將兩宗案件押後至5月25日，以待警方找出兩名棄保被告的下落。與黃臨福同案的林小雄有出庭，續准保釋。
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