兩學生涉暴動企圖縱火　今缺席聆訊官頒拘捕令 (16:00)

沒有出庭的被告為學生曾俊傑（16歲）及越南籍中二生黃臨福（16歲）。曾俊傑被控縱火及暴動兩罪；黃臨福與同案的林小雄（20歲）同被控一項企圖縱火罪。黃臨福於首次提堂時，透過律師投訴被警員要求唱「願榮光歸警察」。

被告曾俊傑的代表律師表示，其父親今早曾和被告見面，他向父親表示會出庭，但現在未能聯絡上。

至於黃臨福早前獲准保釋，條件包括居於學校宿舍。控方甫開庭便表示，被告由上周三（22日）起沒有返回宿舍。辯方透露，被告與代表律師、社工等設立了一個WhatsApp群組，但被告上周三退出群組，家人都無法聯絡他。

裁判官將兩宗案件押後至5月25日，以待警方找出兩名棄保被告的下落。與黃臨福同案的林小雄有出庭，續准保釋。

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