連登發帖售黃子華棟篤笑門票實騙財　青年被判160小時社會服務令 (14:45)

被告林偉滔（24歲）報稱任職車房技工，他早前承認兩項以欺騙手段取得財產及一項欺詐罪。辯方今在庭上表示，被告的感化及社會服務令報告均正面，報告指出被告深感後悔，誠心悔過，建議判處中度社會服務令。

裁判官香淑嫻形容被告事發時非常「無恥」，除欺騙他人金錢，更利用其朋友戶口收款，令朋友受連累，但考慮被告顧家及勤奮工作，須照顧其母親及外婆，欺詐金額不高並已歸還款項，認為值得給予被告一次機會，「大把時間做番個好人」，遂採納報告建議。

案情透露，被告前年4月在「連登」討論區發帖，表示有「黃子華棟篤笑」門票出售，其後有3人有意購票，聯絡被告。被告透過微信支付及銀行轉帳收取3人共3100元，收款後失去聯絡，事主最終報警。被告被捕後招認犯案，又稱曾借用中學同學銀行戶口收取款項，但該同學完全不知情，被告訛稱「入錯數」向同學索回騙款。

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