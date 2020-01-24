DSE通識科　考本港新聞自由及不良上網行為等議題 (12:55)

有關新聞自由的一題，題目向考生提供公眾對本港新聞自由的評分資料，亦有資料提及新聞自由的作用，及國際公約對其的一些限制。考生須描述公眾對本港新聞自由的意見，並回答新聞自由與社會責任之間可能出現的兩難情境。

有關互聯網的題目則問及不良上網行為會引致哪些個人成長問題，要求考生運用資料，解釋使用互聯網如何對公共衛生構成風險。關於國際人口趨勢的一題，考生要參考較發達地區及欠發達地區的人口數據，繼而比較兩個地區的人口趨勢及面對的挑戰。

考生許同學認為，今年通識科卷一難度適中，又稱近半年因社會運動多留意新聞，令她可引用不少相關新聞例子，以回應關於新聞自由的題目，她對此題較有信心。許同學在卷二則選答有關智慧城市的題目，她說與保育粵劇及中國民營企業比較，此題目較切身，因而選答該題。

荃灣荃景圍一所中學有考生表示今年通識試卷「好難」。何同學稱，有關新聞自由一題要求考生指出新聞自由及社會責任之間可能面對的兩難局面，但兩者定義較難，舉例時感「尷尬」，學校以往亦無操練類似題型。

劉同學稱，看到新聞自由一題感意外，認為現時社會環境較敏感，「不知應否加入政治概念，但題目又涉及政治」，只好較「較婉轉」回答，如引例稱內地官員貪污，或會因屬機密內部審查而無法報道。

卷二有三條題目，考生只需選答一題。三題分別有關保育粵劇、中國民營企業及智慧城市發展。

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