凍肉有落訂無貨供　美國巴西來貨貴三成 (22:42)

美國及巴西為香港主要肉品進口來源地。外國傳媒報道，美國肉食供應商泰森食品（Tyson Foods）上周關閉該公司在當地最大的豬肉加工廠；巴西最大食品集團JBS近日也關閉了在美國的3間加工廠，影響對本港供應。

銅鑼灣一間凍肉店負責人表示，美國凍肉供應下跌，即使兩個月前訂了貨，供應商至今未能供貨，「我的貨架都空了」。他說，相熟供應商未有因此加價，因此沒有把成本轉嫁到消費者。他們已勸喻客人改吃其他地區的凍肉。他稱，從供應商中得知，未來兩星期的凍肉訂單已陸續運抵本港，相信供應及價格會穩定下來。

生意不滅 「個個都回家煮飯」

凍肉店「聯盛食品市場」職員陳先生表示，以前會向供應商直接取貨，但因來貨量減少，供應商現時會優先賣給代銷商，他們要向代銷商取貨，「中間隔多一重，來貨價就貴了」。他說，巴西及美國凍肉來貨價貴了兩至三成，巴西雞腳升幅最明顯，肉店把售價由12元一磅上調至16元，但生意未有太大影響，「現時個個都回家煮飯，無論如何都會買肉」。他預計疫情持續，各地運輸交通不如以往暢通，凍肉價格短期內不會回落。

市民張女士表示，感受到凍肉價錢上升，她舉例巴西雞翼由平日30多元一包升至50多元，但尚算可負擔的價錢。她說，即使凍肉貴了，都不會轉買鮮肉，因為鮮肉更貴，而且她現時一周只買餸一次，凍肉較易保存。

其他報道：港警聯絡加州大學柏克萊分校招聘港生 學生組織促校方拒絕免損校譽

其他報道：財經事務及庫務局政治助理楊寶蓮辭職

其他報道：太古城中心「和你唱」．不斷更新

其他報道：翠珊園奪命火 目擊者：消防抱出男嬰時曾有哭聲