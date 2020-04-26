港警聯絡加州大學柏克萊分校招聘港生　學生組織促校方拒絕免損校譽 (22:00)

政府計劃於2020/21年度增聘2000多名警員，香港警務處聯絡加州大學柏克萊分校的電郵截圖提到，如校內同學有興趣考見習督察，可參加警方的師友計劃，加深了解對警隊的認識。校方的事業策劃中心收到信後，聯絡校內的香港事務組織，希望組織協助向有興趣的學生宣傳。組織回應稱，絕不會協助香港警察手宣傳，不認為普遍香港學生有意加入警隊，又建議校方拒絕警隊的招聘邀請。

帖文又表示，留意到有其他香港學生團體都收到相關信息，相信香港警務處現正積極在全球招聘留學生加入警隊，警隊可能意識到招聘本地學生的機會較低，所以着手招聘在海外的留學生。

現正於美國加州大學柏克萊分校修讀博士的前學聯秘書周永康，在社交媒體表示，柏克萊成員有一行事原則，就是做人要有誠信、正直和尊重別人，他認為香港警察做不到以上行事原則。

警察公共關係科回應查詢表示， 警隊一向採取積極主動招募策略，每年都舉辦一系列招募活動，如招募講座、經驗分享會，並會透過不同宣傳媒介及社交媒體宣傳。警隊學長計劃（內地／海外網絡）屬其中一項恆常招募活動。警隊會繼續因應人力資源市場狀況，採取相應策略。

其他報道：太古城中心「和你唱」

其他報道：董建華梁振英組聯盟：工作之一助年輕人就業 與9月立法會選舉無關

其他報道：鄭若驊：律政司檢控不涉政治考慮 更不應被海外政客言論影響

其他報道：馬時亨稱學生欠尊師重道：只識讀書沒品格，如何貢獻社會？