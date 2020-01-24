太古城中心「和你唱」　商場提早關閉逾百人在外集結　警舉藍旗制服聚集者 (20:30)

【20:30】警員晚上約8時20分在商場外舉藍旗，警告聚集的市民，其後採取行動，有參與聚集的市民被按在地上制服。

【20:00】警員要求商場內的市民離開，晚上約7時50分，太古城中心廣播宣布提早關門，現時有逾百市民在燕宮閣外集結。

【19:10】警方表示，留意到網上有人號召今日（26日）入夜後在太古城中心一帶進行公眾活動。根據《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）（俗稱限聚令）規定，由3月29日至5月7日，在公眾地方不得進行多於4人的羣組聚集。

警方澄清，任何出席公眾活動者，如抱有共同聚集目的，均屬於公眾地方羣組聚集；而該公眾活動如有多於4人參與，所有參與者均屬違反限聚令。而羣組聚集者是否相距1.5米，都會違規。

警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集都有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何被禁止的羣組聚集。警方稱，絕不容忍任何違法行為，定必嚴正執法。警方可能會向違例者發出定額罰款告票，罰款2000元。

【18:58】晚上約6時40分，原本在商場入口外戒備的大批戴口罩軍裝警及蒙面防暴警進入商場，有警員手持圓盾、警棍及胡椒噴劑等，驅散在場者。有部分商舖隨即拉閘。

其他報道：董建華梁振英組聯盟：工作之一助年輕人就業 與9月立法會選舉無關

其他報道：鄭若驊：律政司檢控不涉政治考慮 更不應被海外政客言論影響

其他報道：馬時亨稱學生欠尊師重道：只識讀書沒品格，如何貢獻社會？