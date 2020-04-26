翠珊園奪命火　目擊者：消防抱出男嬰時曾有哭聲 (18:50)

林先生與太太為涉事住宅大廈旁邊餐廳的東主。二人目擊火警已即時報警，並拿槌及梯等工具救人。林太說，起初以為戶主「煲燶嘢」，後來發現一名女子於窗邊揮動毛巾，「我就知大件事，係出唔到來先揮毛巾嘛」。

爬梯救人的林先生說，當時屋內不斷冒出濃煙，多名街坊合力抱出兩名男女童，最後才抱出女戶主，她吸入濃煙但清醒，表示幼子仍在客廳。林先生說，女戶主獲救前曾打開房門，打算到客廳抱走幼子，惟一開門便搶火，她只好回到房內向窗外求救。事發約5分鐘後，男戶主趕至，爬梯入屋欲救家人，林先生形容，當時男戶主不清楚子女位置，手足無措、表現混亂，「佢係咁求個消防同救護員」。

在客廳搖籃內的男嬰最終由消防抱出，「抱出來仲有喊聲，我以為佢救到，點知睇新聞話救唔到……」林太哽咽表示知悉男嬰不治後感到難過：「心都實晒……」她形容，男嬰「細細粒、似老竇，好得意」。她又說，事主一家新年前才搬到上址，男戶主為越南人，女戶主為香港人，「大家街坊，都識得下，（之後）有咩幫到手都會幫手」。

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