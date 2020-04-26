董建華梁振英組聯盟：工作之一助年輕人就業　與9月立法會選舉無關 (15:56)

梁振英說，大聯盟正邀請1000名共同發起人，來自不同行業、專業、不同階層和年齡層，大聯盟的經濟來源是籌款，而捐款不是成為發起人的條件。他認為大聯盟其中一項工作，可以借助大聯盟內工商界的力量，協助年輕人「搵工」。他強調，大聯盟的組成不是為助選，目標是幫忙香港走出困局。

大聯盟秘書長譚耀宗表示，大聯盟會有共同宣言，宣言的前提包括「一國兩制下發展」、「改善經濟民生」、「維護法治為核心價值」、「團結香港」。聯盟另有11名副秘書長，包括譚惠珠、譚錦球、黃英豪、張志剛、施榮懷、吳秋北、王惠貞、蘇長榮、鄭李錦芬、陳勇、陳振彬。總召集人、秘書長、副秘書長和發起人等全為義務，只有大聯盟秘書處有小量全職人員。

譚耀宗：網站試運不小心用了李嘉誠照片

至於日前有傳媒報道，大聯盟網頁上有長實創辦人李嘉誠。譚耀宗表示，大聯盟籌組過程中找人幫忙建立網站並試運，惟當中「不經意地找了一些相片試下」，是秘書處不小心。

被問及現在政治環境爭議多，如何應對質疑和反對？董建華和梁振英表示，已習慣社會上總有反對聲音；梁振英說絕大部分年輕人沒有問題，他不同意一些人因為反修例風波「不請今年的畢業生」，年輕人碰到就業困難，所以要幫。董建華說，大家面對困難，應互相溝通解決，社會應「愛惜他們（年輕人），保護他們」。

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