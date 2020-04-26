本港一周內第三度零確診　復陽個案再增一宗 (19:30)

【16:10】衛生防護中心公布，截至今日（26日）下午4時，沒有錄得新增的新型冠狀病毒確診個案，本港個案累計1037宗確診和一宗疑似個案。

衛生防護中心再次提醒市民，為減低感染風險，市民在日常生活中應盡量與他人保持適當的社交距離，尤其應減少外出及避免聚餐或聚會等社交活動，以減少接觸沒有病徵感染者的風險，並減低社區出現群組個案的風險。中心又強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

【14:58】據了解，本港今日並無新增新型冠狀病毒肺炎確診個案，衛生防護中心不舉行疫情記者會，這是一周內第三度零確診。早前兩次零確診分別是上周一（20日）及上周五（24日）。

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