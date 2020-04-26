在家種菜4注意：淋水施肥勿過多　鋪珍珠岩防蚊蟲產卵 (11:33)

1.施肥：種前放基肥 收成略加肥

在種植前可於泥中施放基肥，每次收成後可略加有機肥料，宜每星期加一次肥料，確保泥土肥沃。若用水耕，可每月加一次液體有機肥料，注意若施加太多肥料，會容易生青苔，影響植物生長。

【小貼士】施肥時可依照包裝上的建議施用量，寧可比建議用量少些或較稀，也不要比建議用量多，因會傷害植物根部。

2.防蟲：紗布包植物 防盆底積水

陸仲生表示十字花科類植物，容易有蟲害，可以用紗布包住植物防止昆蟲靠近。淋水時，應先檢查土壤是否濕潤，如盆底有積水代表淋水過多。太多水會吸引昆蟲產卵，可在泥土加入沙石增加泥土的疏水度。

【小貼士】在家種菜若擔心引來蚊蟲滋生，可在盆栽上鋪上一層珍珠岩，防止蚊蟲產卵；亦可自製天然驅蟲水，例如用辣椒或蒜頭加水，噴灑葉面。

3.環保器皿：廢棄膠樽膠盒雞蛋盒

種植蔬菜的器皿不一定買新的，除用玻璃瓶外，利用廢棄的塑膠水瓶、塑膠食物盒或雞蛋盒，放入種子、苗或植物莖部，以及泥土，便可馬上種植。

4.自製有機肥：茶葉渣、咖啡渣、蛋殼

除了買肥料外，也可利用家中的廚餘製作有機肥料，例如含氮的茶葉渣及咖啡渣。蛋殼碎含磷和鈣，有助植物開花生根，注意要洗乾淨，搗碎即可用，切記撕走蛋膜衣。以上有機肥料可鋪一層，再用泥覆蓋好，除了有營養外，有土壤調節疏水的作用。

【小貼士】咖啡渣需在太陽下曬過，乾的咖啡渣需曬10日，其間要翻攪；濕的咖啡渣需曬20至25日。若出現白色霉菌，可加沙或珍珠岩混合，放入樽封好，過3至4日即可使用。

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