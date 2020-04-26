在家種菜：樹藝師教種生菜、娃娃菜、紅菜頭葉　最快15日有收成 (11:35)

生菜

結球狀的生菜，所需空間大。可將買回來的生菜摘去外層菜葉，剩下最中心少許嫩菜葉（一般偏黃色）連根莖部分種植。種植距離15至20厘米，待生長穩定長出新根後，首次採收（菜餘繁殖）約15至20日，之後平均10至15天可摘一次，可收成約3至4次。

種類：菊科（較少蟲害）

種植月份：全年可種，春秋為最佳種植月份

種植方法：泥種或水耕

育苗方法：種子發芽或菜餘繁殖

收成時間：種子發芽30至45日，菜餘繁殖15至20日

淋水：2日1次

娃娃菜

形體細小，向上生長，所需空間小，種植距離10至15厘米。將買回來的娃娃菜切下根莖部分，然後浸水至長出新根，可縮短種植時間至30日。之後15至20日可摘1次，至少可收成4至5次。收成期間，可摘走外圍菜葉，留下中間幼嫩菜葉，待其不停長出新葉。

種類：十字花科（較多蟲害）

種植月份：10月至4月

種植方法：泥種或水耕

育苗方法：種子發芽或菜餘繁殖

收成時間：種子發芽45日，菜餘繁殖30日

淋水：2日1次

紅菜頭葉

雖然紅菜頭要秋冬才可收成，但紅菜頭葉可以四季食用。想縮短由種子開始種植的時間，可買一個紅菜頭剪去所有葉，清洗根莖埋入泥中，會慢慢長根生葉，菜餘繁殖首次收成約30日，之後每兩至三星期收割紅菜頭葉，每次保留中間的嫩葉，可以摘4至5次。

種類：藜科甜菜屬

種植月份：紅菜頭秋冬才有收成，菜葉可四季食用

種植方法：泥種

育苗方法：種子發芽或菜餘繁殖

收成時間：種子發芽70至80天，菜餘繁殖30日

淋水：2日1次

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