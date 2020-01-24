DSE男生試場發燒送院　張竹君：若確診料不影響其他考生 (18:00)

中學文憑試（DSE）正在舉行，一名今早（25日）在粉嶺中華基督教會基新中學應考的17歲男生，因發燒被拒入試場，被送往大埔那打素醫院。醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻今午在記者會表示，該考生在試場發燒送院，入院後報稱有咳，但在醫院再探熱時無發燒，目前情況穩定，正等待病毒測試結果。
衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若該考生最終確診，會與他和其他考生確認情況，但由於考生在試場應無接觸，故相信即使有人要列為密切接觸者，主要都是確診者的家人，應不會影響其他考生。
至於涉事17歲男生是由救護車從試場送院，還是自行離開試場前往醫院，張竹君及劉家獻均未有正面回應。張竹君僅表示，若考生剛從外地回港，應正接受家居檢疫，無法應考，「去得考試那些都是一般市民，一般市民有時都有頭痛、身㷫、發燒或嘔等，也不是每個都要白車送入醫院」。
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