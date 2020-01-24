DSE男生試場發燒送院　張竹君：若確診料不影響其他考生 (18:00)

衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若該考生最終確診，會與他和其他考生確認情況，但由於考生在試場應無接觸，故相信即使有人要列為密切接觸者，主要都是確診者的家人，應不會影響其他考生。

至於涉事17歲男生是由救護車從試場送院，還是自行離開試場前往醫院，張竹君及劉家獻均未有正面回應。張竹君僅表示，若考生剛從外地回港，應正接受家居檢疫，無法應考，「去得考試那些都是一般市民，一般市民有時都有頭痛、身㷫、發燒或嘔等，也不是每個都要白車送入醫院」。

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